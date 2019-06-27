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Mehmet Topal'dan yönetime flaş tepki: Yatarak para kazananlar var! İşte ayrılığın perde arkası ve o isimler
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız gün şok bir ayrılık yaşandı. 7 yıl çubuklu formayı terleten Mehmet Topal, Fenerbahçe'ye veda etti. Mehmet Topal'ın Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının perde arkasında çarpıcı detayların bulunduğu belirlendi. İşte ayrılığın öyküsü...
27 Haziran 2019 Perşembe 11:23
Güncelleme: 27.06.2019 11:27
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Fenerbahçe'de 7 yıllık Mehmet Topal defteri kapandı...
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Kulüp tarihinin en sancılı süreci olarak kabul edilen 3 Temmuz'dan bir sene sonra Valencia'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen milli futbolcu 7 sezonun ardından takımdan ayrıldı.
Sarı-lacivertli formayı giydiği ilk maçtan son karşılaşmaya kadar yeterliliği sürekli tartışılan ve tribünler tarafından beğenilmeyen Mehmet Topal'dan bu süreçte Aykut Kocaman, Vitor Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Dick Advocaat, Phillip Cocu ve Erwin Koeman gibi teknik adamlar vazgeçmezken sürekli ilk 11'de oynattı.
Ancak futbolcunun yüksek maaşı, ilerleyen yaşı ve zaten gergin olan tribün ilişkisinin son maçta daha da artması ardından ipler koptu.
KARARINI VERDİ BIRAKTI
Yaşanan sıkıntılı sürecin sonunda ayrılık talebi ilk olarak Mehmet Topal'dan geldi.