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Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı
Süper Lig'in 13. haftası geride kaldı... 4 büyüklerden yalnızca Beşiktaş'ın kazandığı haftada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Haftaya VAR kararları damga vururken, kulüplerden telif hakkından kurtulmak adına flaş paylaşımlar geldi. İşte hafta boyunca yaşananlar ve o paylaşımlar...
3 Aralık 2019 Salı 14:14
Güncelleme: 03.12.2019 14:17
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Süper Lig'in 13. haftası birbirinden çarpıcı ve tartışmalı maçlara sahne oldu.
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Göztepe - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertliler, ev sahibi takımın yararlanamadığı penaltının ardından kontra-atakta golü bulmuştu.
Ancak daha sonra VAR kararı ile bu gol iptal edilip, penaltı tekrarlanmıştı.
Bu karar, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını akıllara getirmişti.
Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, penaltı atışından yararlanamamıştı.