Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı

Süper Lig'in 13. haftası geride kaldı... 4 büyüklerden yalnızca Beşiktaş'ın kazandığı haftada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Haftaya VAR kararları damga vururken, kulüplerden telif hakkından kurtulmak adına flaş paylaşımlar geldi. İşte hafta boyunca yaşananlar ve o paylaşımlar...
3 Aralık 2019 Salı 14:14 Güncelleme: 03.12.2019 14:17
Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı

Süper Lig'in 13. haftası birbirinden çarpıcı ve tartışmalı maçlara sahne oldu.

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Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı

Göztepe - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertliler, ev sahibi takımın yararlanamadığı penaltının ardından kontra-atakta golü bulmuştu.

Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı

Ancak daha sonra VAR kararı ile bu gol iptal edilip, penaltı tekrarlanmıştı.

Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı

Bu karar, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını akıllara getirmişti.

Kulüplerden flaş paylaşımlar! Fenerbahçe ve Galatasaray da katıldı

Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, penaltı atışından yararlanamamıştı.

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