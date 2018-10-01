İşte Fenerbahçenin yeni hocası! O ismin yardımcısı Dinamo Zagreb maçında tribünde! - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! O ismin yardımcısı Dinamo Zagreb maçında tribünde!

Trabzonspor karşısında alınan yenilgi sonrası yeni hoca için düğmeye basan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

1 Ekim 2018 Pazartesi, 10:02:42 Güncelleme: 11:56:03
İşte Fenerbahçenin yeni hocası! O ismin yardımcısı Dinamo Zagreb maçında tribünde!

Ligin ikinci devresine yeni bir hocayla başlamak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçenin yeni hocası! O ismin yardımcısı Dinamo Zagreb maçında tribünde!

Son olarak gündemde olan ve görüşmelerin devam ettiği Sampaoli'de maddi konularda pürüzler aşılamadı.

İşte Fenerbahçenin yeni hocası! O ismin yardımcısı Dinamo Zagreb maçında tribünde!

Sportif Direktör Damein Comolli, Arjantinli hoca ile görüşmelerini sürdürürken bir yandan da diğer hoca adayları hakkında araştırmalarına devam ediyor.

İşte Fenerbahçenin yeni hocası! O ismin yardımcısı Dinamo Zagreb maçında tribünde!

JARDIM'İN YARDIMCISI DINAMO ZAGREB MAÇINI İZLEYECEK
Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Leonardo Jardim'in şef analisti Miguel Moita da bugünkü Dinamo Zagreb maçında tribünde olacak.

İşte Fenerbahçenin yeni hocası! O ismin yardımcısı Dinamo Zagreb maçında tribünde!

35 yaşındaki Moita futbolcular ile ilgili gözlemlerini Jardim'e rapor olarak sunacak. Leonardo Jardim, bu rapor doğrultusunda Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN