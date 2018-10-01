İşte Fenerbahçenin yeni hocası! O ismin yardımcısı Dinamo Zagreb maçında tribünde! - Galeri - Fotomaç
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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! O ismin yardımcısı Dinamo Zagreb maçında tribünde!
Trabzonspor karşısında alınan yenilgi sonrası yeni hoca için düğmeye basan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
1 Ekim 2018 Pazartesi, 10:02:42
Güncelleme: 11:56:03
Ligin ikinci devresine yeni bir hocayla başlamak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak gündemde olan ve görüşmelerin devam ettiği Sampaoli'de maddi konularda pürüzler aşılamadı.
Sportif Direktör Damein Comolli, Arjantinli hoca ile görüşmelerini sürdürürken bir yandan da diğer hoca adayları hakkında araştırmalarına devam ediyor.
JARDIM'İN YARDIMCISI DINAMO ZAGREB MAÇINI İZLEYECEK
Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Leonardo Jardim'in şef analisti Miguel Moita da bugünkü Dinamo Zagreb maçında tribünde olacak.
35 yaşındaki Moita futbolcular ile ilgili gözlemlerini Jardim'e rapor olarak sunacak. Leonardo Jardim, bu rapor doğrultusunda Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.