İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'un konuğu olacak. Sarı-Lacivertliler bu maçı da kazanıp ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalamanın peşinde. Kanarya, Kayseri'de 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Kayserispor karşılaşmasında sahaya süreceği 11'i netleştirdi...
2 Kasım 2019 Cumartesi 11:29 Güncelleme: 02.11.2019 11:46
İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak.

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İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i!

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i!

Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Aytemiz Alanyaspor'la puan farkını 1'e düşürüp 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, çıkışını Kayseri'de de sürdürme peşinde.

İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i!

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman'la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı.

İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i!

Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda.

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