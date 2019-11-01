Mehmet Emin Uluç: Alper Potuk'un iş disiplini yok

Mehmet Emin Uluç'un açıklamaları:

Tolga Ciğerci ile Alper Potuk arasındaki en büyük fark fizik ve yetenek değil, iş disiplini. Fenerbahçe'nin Alper'e ihtiyacı olduğu dönemde Alper ile ilgili konuşabildiğimiz tek şey ücretinde yaptığı indirim. Bu önemli indirime rağmen anormal bir rakam kazanıyor zaten.

Mehmet Özcan'ın açıklamaları:

"Fenerbahçe Alper ile ne ara uzun sözleşme yaptı? Alper ne oynadı da 5 yıllık sözleşmeyi aldı? Fatih Terim 2013'te Alper'i Galatasaray'a çok istemişti. O dönem daha Melo'nun bonservisi alınmamıştı ve Selçuk-Hamit-Alper üçlüsü planlanıyordu. 4-3-3'ün sağında ve solunda oynayabilecek bir oyuncuydu ama geçen yılların ardından merkezde oynama özelliğini de kaybetti. Artık Alper'in bir mevkisi yok, nereye koyarsan olmuyor.