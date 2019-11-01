Mehmet Emin Uluç: Alper Potuk'un iş disiplini yok
A Spor yorumcuları Mehmet Emin Uluç ve Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Uluç ve Özcan, Alper Potuk'un sarı-lacivertli takımdaki durumunu da tartıştı. Mehmet Emin Uluç, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili "Tolga ile Alper arasındaki en büyük fark fizik ve yetenek değil, iş disiplini" ifadelerini kullandı.
Mehmet Emin Uluç'un açıklamaları:
Tolga Ciğerci ile Alper Potuk arasındaki en büyük fark fizik ve yetenek değil, iş disiplini. Fenerbahçe'nin Alper'e ihtiyacı olduğu dönemde Alper ile ilgili konuşabildiğimiz tek şey ücretinde yaptığı indirim. Bu önemli indirime rağmen anormal bir rakam kazanıyor zaten.
Mehmet Özcan'ın açıklamaları:
"Fenerbahçe Alper ile ne ara uzun sözleşme yaptı? Alper ne oynadı da 5 yıllık sözleşmeyi aldı? Fatih Terim 2013'te Alper'i Galatasaray'a çok istemişti. O dönem daha Melo'nun bonservisi alınmamıştı ve Selçuk-Hamit-Alper üçlüsü planlanıyordu. 4-3-3'ün sağında ve solunda oynayabilecek bir oyuncuydu ama geçen yılların ardından merkezde oynama özelliğini de kaybetti. Artık Alper'in bir mevkisi yok, nereye koyarsan olmuyor.
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