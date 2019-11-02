Fenerbahçe'den büyük operasyon! 4 transfer 2 ayrılık
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçeli kurmaylar hamlelerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Devre arasında 2 futbolcusu ile yollarını ayırmaya karar veren sarı-lacivertliler 4 transferle kadrosunu güçlendirip şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin büyük operasyonu...
2 Kasım 2019 Cumartesi 07:17
Güncelleme: 02.11.2019 07:17
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Yaz transfer döneminde birçok yıldız ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe devre arasında transfer şov yapmaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamasında takıma 2-3 takviye yapılacağının sinyalini vermişti.
Teknik direktör Ersun Yanal ile fikir alışverişinde bulunan sarı-lacivertli kurmaylar devre arasında iki futbolcu ile yollarını ayırmaya karar verince bu rakam 4'e çıktı.
Ocak ayı transfer döneminde 4 futbolcuyu renklerine bağlayıp yaz transfer dönemindeki başarıyı tekrarlamak isteyen sarı-lacivertliler düğmeye bastı.
Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Ersun Yanal ile koordineli bir şekilde sürdürdüğü transfer operasyonuna son şeklini verdi.