Fenerbahçe'den büyük operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçeli kurmaylar hamlelerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Devre arasında 2 futbolcusu ile yollarını ayırmaya karar veren sarı-lacivertliler 4 transferle kadrosunu güçlendirip şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin büyük operasyonu...