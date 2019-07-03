İşte Fenerbahçe'nin golcüsü Max Kruse'nin başarısındaki sır!
Max Kruse, Bundesliga'da geçen sezonun en iyi 5 futbolcusundan biriydi. Mevkisinin en net tanımı; forvet arkası. Fakat oyun kurmadan çok gol atmayı ya da asist yapmayı seviyor. Kalitesi tartışılmaz ancak poker bağımlısı olması ve özel yaşamı tartışılır. Werder Bremen onu çok iyi idare etti ve mükemmel verim aldı.
SCHAAF: 'ÇOK BÜYÜK YETENEK'
1- Max Kruse, Werder Bremen altyapısından çıkış yaptı ve dönemin teknik direktörü Thomas Schaaf, onun için "Çok büyük bir yetenek geliyor" demişti. Ancak Mesut Özil ve Diego gibi oyuncuların olduğu yerde yeteneğine gereğinden fazla güvenerek tembellik yapınca beklenen çıkışı yapamadı.
FREIBURG'DA TAMAMLANDI
2- Werder Bremen'de kadroya giremeyince St.Pauli'nin yolunu tuttu. St.Pauli sonrası gittiği Freiburg'da oyuncu geliştirme konusunda uzman olan Christian Streich ile futbolu yeniden öğrenmeye başladı. Topu kaybettiğinde yapılacak presten tutun da pozisyon analizlerinde keşfedilen eksikliklere kadar.
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ALMAN MiLLi TAKIMI'NDA 14 MAÇ
3- Freiburg'daki performansıyla Lucien Favre'nin çalıştırdığı Mönchengladbach'a transfer oldu. Favre yönetiminde kariyerinin zirvesine ulaştı. 66 maçta 23 gol atıp 21 asist yapınca Löw tarafından Alman Milli Takımı'na çağrıldı. Milli forma altında 14 maça çıkıp 4 gol attı.