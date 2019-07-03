Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Listesinde birçok yıldız bulunan Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmeşi yaşandı. Geçtiğimiz sezon yaptığı başarısız transferler ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, aynı hatayı tekrarlamak istemiyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar dünya yıldızını gözüne kestirdi. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 07:51
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Fenerbahçe'den gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar, taraftarı ayağa kaldıracak bir ismi takıma kazandırmak istiyor.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer çalışmalarında listedeki bütün oyuncular ile görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Garry Rodrigues'i kadrosuna katmaya çok yakın olan Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ı da bitirme noktasına getirdi.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Santrfor bölgesine en az 2 transfer yapılması talimatını veren Ersun Yanal, transferlerin bir an önce takıma katılmasını istiyor.

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