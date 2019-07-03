Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Listesinde birçok yıldız bulunan Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmeşi yaşandı. Geçtiğimiz sezon yaptığı başarısız transferler ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, aynı hatayı tekrarlamak istemiyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar dünya yıldızını gözüne kestirdi. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 07:51
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Fenerbahçe'den gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi.
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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar, taraftarı ayağa kaldıracak bir ismi takıma kazandırmak istiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer çalışmalarında listedeki bütün oyuncular ile görüşmeler sürüyor.
Garry Rodrigues'i kadrosuna katmaya çok yakın olan Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ı da bitirme noktasına getirdi.
Santrfor bölgesine en az 2 transfer yapılması talimatını veren Ersun Yanal, transferlerin bir an önce takıma katılmasını istiyor.