İşte Fenerbahçede çöküşün nedeni

SON SIRA İLE ARADA 4 PUAN VAR

Sezon başında yüksek bir maliyet ve büyük umutlarla kurulan kadro şu anda ligin en az kazanan ikinci, en az gol atan üçüncü takımı durumunda. Son sıradaki Çaykur Rizespor ile arada sadece 4 puan var.