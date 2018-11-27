İşte Fenerbahçede çöküşün nedeni

Trabzonspor deplasmanından yenilgiyle dönen Fenerbahçe'de fatura kime kesilecek? Ali Koç neden başarısız oldu? Comolli ile yola devam edilmeli? Akıllarda dolanan sorulara Sabah spor yazarları cevapladı.
27 Kasım 2018 Salı, 10:10:30
Güncelleme: 11:32:03
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Trabzon deplasmanında tarihi farktan kurtulup sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe felakete sürükleniyor...
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Üstelik kimse bu gidişe 'dur' diyemiyor. 13 haftada sadece 13 puan toplayan ve düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan sarı-lacivertliler, 111 yıllık tarihinin en kötü günlerini yaşıyor...
SON SIRA İLE ARADA 4 PUAN VAR Sezon başında yüksek bir maliyet ve büyük umutlarla kurulan kadro şu anda ligin en az kazanan ikinci, en az gol atan üçüncü takımı durumunda. Son sıradaki Çaykur Rizespor ile arada sadece 4 puan var.
YURT DIŞINDA DA SES GETİRİYOR Fenerbahçe'nin bu durumu yurt dışında da ses getiriyor. Alman Bild gazetesi "Bir zamanların zengin kulübü şimdi borç batağında. Ligde de düşme tehlikesiyle karşı karşıya" ifadesini kullandı.
YÖNETİM ÇARESİZ BEKLİYOR! Hafta sonu, lig ikincisi Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Kanarya olası bir puan kaybında küme düşme hattına inebilir. Taraftarlar bir an önce çözüm bekliyor ancak yönetim çaresiz bir şekilde bekliyor.