İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin gelecek kadro planlamasında yer almayan İsmail Köybaşı transferde kıymete bindi. Bonservisi elinde bulunan futbolcuya iki Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar...
2 Haziran 2019 Pazar 10:45
İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Mukavelesi biten ve Fenerbahçe'nin gelecek planlarında düşünülmeyen İsmail Köybaşı, kıymete bindi.

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İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya iki Süper Lig ekibinin talip olduğu iddia edildi.

İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Tecrübeli futbolcuyu Kasımpaşa ve Göztepe takibe aldı.

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İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Tecrübeli sol bekin son bir kez Fenerbahçe ile görüşeceği, durumun belirlenmesi sonrası gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Köybaşı'nın önceliği, uygun bir teklif gelmesi halinde İstanbul'da kalmak.

İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Ancak her şey, Fenerbahçe ile kuracağı son temasın ardından netlik kazanacak.

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İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

İsmail'in adı Konyaspor ile de anılırken konu hakkında bir açıklama gelmedi. Fenerbahçe'de 60 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 2 gol atıp 4 asist yaptı.

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