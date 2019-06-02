İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin gelecek kadro planlamasında yer almayan İsmail Köybaşı transferde kıymete bindi. Bonservisi elinde bulunan futbolcuya iki Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar...
2 Haziran 2019 Pazar 10:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Mukavelesi biten ve Fenerbahçe'nin gelecek planlarında düşünülmeyen İsmail Köybaşı, kıymete bindi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya iki Süper Lig ekibinin talip olduğu iddia edildi.
Tecrübeli futbolcuyu Kasımpaşa ve Göztepe takibe aldı.