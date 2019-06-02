İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvet transferine verdi. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu.
2 Haziran 2019 Pazar 08:59
Güncelleme: 02.06.2019 08:59
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Geride bıraktığımız sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...
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Sarı-Lacivertliler, önceliğini Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda forvet transferini verdi.
Yanal, yönetime 2013-14 sezonu şampiyonluğunu hatırlatarak o dönemde forma giyen golcülerin özelliklerine sahip iki forvet istedi.
Fenerbahçe'nin ligi Nisan ayında şampiyon tamamladğı o sezon forvetleri Sow, Webo, Emenike ve Kuyt'tı...
Comolli, Yanal'ın aradığı seri ve bitirici özellikleri olan golcüyü İngiltere'de buldu.