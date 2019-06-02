Fenerbahçe'de operasyon başladı! İlk transfer stopere
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Defans hattını güçlendirmek isteyen tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, ilk transferin stoper mevkiine yapılmasını istedi. İşte sarı lacivertlilerin peşinde olduğu o isim....
2 Haziran 2019 Pazar 09:58
Güncelleme: 02.06.2019 10:24
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Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı.
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Tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, Neustadter'in ayrılmasının ardından Skrtel'in de durumunun belirsiz olmasını düşünerek ilk transferin defans hattına yapılmasını istedi.
Stoper arayışlarına hız veren sarı lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı.