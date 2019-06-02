Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler! - Fotomaç
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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine yanıt verdi.
2 Haziran 2019 Pazar 09:18
Güncelleme: 02.06.2019 09:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine yanıt verdi.
TFF'nin yeni yönetimini değerlendiren Cengiz, şöyle konuştu;
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Ben Türk futbolu için hayırlı olmasını dilerim. Türk futbolu için Avrupa'da yeni bir yapılanma var. Türk ekiplerinin avantajının artması için mücadele vermelerini isterim.
Herhangi bir takıma bağlı kalmayarak herkese en eşit seviyede davranmaları gerekmektedir. Kişilere hiç takılmıyorum sisteme bakıyorum."
ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE YANIT!
Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili sözlerine yanıt veren Galatasaray Başkanı şunları söyledi;
"Şaşırdım. Büyük bir camianın başkanının bir kürsüde profesyonel çalışan için ulusun parası diyerek iş kanunuyla ilgili yorum yapmasına çok şaşırdım.