Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler! - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine yanıt verdi.

2 Haziran 2019 Pazar 09:18 Güncelleme: 02.06.2019 09:18
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine yanıt verdi.

TFF'nin yeni yönetimini değerlendiren Cengiz, şöyle konuştu;

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!

"Ben Türk futbolu için hayırlı olmasını dilerim. Türk futbolu için Avrupa'da yeni bir yapılanma var. Türk ekiplerinin avantajının artması için mücadele vermelerini isterim.

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!

Herhangi bir takıma bağlı kalmayarak herkese en eşit seviyede davranmaları gerekmektedir. Kişilere hiç takılmıyorum sisteme bakıyorum."

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE YANIT!

Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili sözlerine yanıt veren Galatasaray Başkanı şunları söyledi;

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!

"Şaşırdım. Büyük bir camianın başkanının bir kürsüde profesyonel çalışan için ulusun parası diyerek iş kanunuyla ilgili yorum yapmasına çok şaşırdım.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN