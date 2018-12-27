Isladan flaş açıklama! Başkan beni ikna etti kafam rahat

"Acı bir tatil. Çünkü iyi şeyler yapamadık. Çok fazla haklı suçlama var. Çünkü önemli takımlarda oynamış deneyimli oyunculardan oluşan bir takımız. Ancak üst üste iki maç kazanmayı beceremedik. Düşmemek için oynamak için bizim için hüzün verici"







