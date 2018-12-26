Kanarya genç yıldızın peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Kanarya genç yıldızın peşinde!
Atalanta'nın yollarını ayırma kararı aldığı 23 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtildi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 23:41:13
Güncelleme: 09:32:27
Fenerbahçe için bir iddia da Hırvatistan'dan geldi.
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Habere göre sarı-lacivertliler, Atalanta'nın gözden çıkardığı Mario Pasalic için devrede.
Mavi-siyahlı İtalyan kulübün, Chelsea'den kiraladığı 23 yaşındaki orta sahayı talibi çıkması halinde ocak ayında başka bir kulübe devretmek istediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağlanması halinde 23 yaşındaki Pasalic'i satın alma opsiyonu ile Chelsea'den kiralayacağı ileri sürüldü.
Merkez orta saha olan Pasalic, bu sezon Atalanta'da 18 maçta forma giyerken, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.