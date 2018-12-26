Kanarya genç yıldızın peşinde! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Kanarya genç yıldızın peşinde!

Atalanta'nın yollarını ayırma kararı aldığı 23 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtildi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 23:41:13 Güncelleme: 09:32:27
Kanarya genç yıldızın peşinde!

Fenerbahçe için bir iddia da Hırvatistan'dan geldi.

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Kanarya genç yıldızın peşinde!

Habere göre sarı-lacivertliler, Atalanta'nın gözden çıkardığı Mario Pasalic için devrede.

Kanarya genç yıldızın peşinde!

Mavi-siyahlı İtalyan kulübün, Chelsea'den kiraladığı 23 yaşındaki orta sahayı talibi çıkması halinde ocak ayında başka bir kulübe devretmek istediği ifade edildi.

Kanarya genç yıldızın peşinde!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağlanması halinde 23 yaşındaki Pasalic'i satın alma opsiyonu ile Chelsea'den kiralayacağı ileri sürüldü.

Kanarya genç yıldızın peşinde!

Merkez orta saha olan Pasalic, bu sezon Atalanta'da 18 maçta forma giyerken, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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