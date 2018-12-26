Fenerbahçeden Galatasaraya transfer çalımı! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği yıldız futbolcu için girişimlerini hızlandırdı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 23:28:53 Güncelleme: 07:50:43
Fenerbahçeden Galatasaraya transfer çalımı!

Ligin ikinci yarısına bambaşka bir takımla girmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, stopere Eliaquim Mangala'yı gündeme aldı.

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Fenerbahçeden Galatasaraya transfer çalımı!

Savunmayı güçlendirmek isteyen yönetimin, Manchester City'de kadroda yer bulamayan 27 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı belirtildi.

Fenerbahçeden Galatasaraya transfer çalımı!

Pep Guardiola'nın gelişiyle formayı unutan Fransız stoper için başkan Ali Koç ve kurmaylarının tüm şartları zorlayacağı bildirildi.

Fenerbahçeden Galatasaraya transfer çalımı!

GALATASARAY DA PEŞİNDE
Mangala'nın Fenerbahçe'den gelen teklife ilk etapta sıcak bakmasa da konuyu değerlendirdiği, transferdeki kesin durumun önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.

Fenerbahçeden Galatasaraya transfer çalımı!

İsmi Galatasaray ile de anılan 27 yaşındaki Eliaquim Hans Mangala bu sezon A takımda hiç şans bulamazken, rezerv takımda çıktığı 2 maçta 90 dakika forma giydi.

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