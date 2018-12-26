İşte Spor Toto Süper Ligde haftanın takımı!

İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın takımı!

İlk yarının son haftasında bir kez daha Trabzonspor rüzgarı esti. Ligin en hareketli takımı, Rize'yi evinde 4'ledi. Morali katlandı. Cimbom, Belhanda'nın değerini 10'un yokluğunda anladı. Faslı yıldızın orta sahayı organize ettiği maçta Galatasaray taraftar desteğiyle Sivas'a şans tanımadı. Kartal, Kasımpaşa deplasmanında darmadağın oldu. Cocu ve Koeman sonrası Ersun Yanal da şimdilik Fenerbahçe'ye çare olamadı.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 22:57:08 Güncelleme: 07:50:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





