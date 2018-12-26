İşte Spor Toto Süper Ligde haftanın takımı! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın takımı!

İlk yarının son haftasında bir kez daha Trabzonspor rüzgarı esti. Ligin en hareketli takımı, Rize'yi evinde 4'ledi. Morali katlandı. Cimbom, Belhanda'nın değerini 10'un yokluğunda anladı. Faslı yıldızın orta sahayı organize ettiği maçta Galatasaray taraftar desteğiyle Sivas'a şans tanımadı. Kartal, Kasımpaşa deplasmanında darmadağın oldu. Cocu ve Koeman sonrası Ersun Yanal da şimdilik Fenerbahçe'ye çare olamadı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 22:57:08 Güncelleme: 07:50:54
İşte Spor Toto Süper Ligde haftanın takımı!

İlk yarının son haftasında bir kez daha Trabzonspor rüzgarı esti. Ligin en hareketli takımı, Rize'yi evinde 4'ledi. Morali katlandı. Cimbom, Belhanda'nın değerini 10'un yokluğunda anladı. Faslı yıldızın orta sahayı organize ettiği maçta Galatasaray taraftar desteğiyle Sivas'a şans tanımadı. Kartal, Kasımpaşa deplasmanında darmadağın oldu. Cocu ve Koeman sonrası Ersun Yanal da şimdilik Fenerbahçe'ye çare olamadı.

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İşte Spor Toto Süper Ligde haftanın takımı!

İşte Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında performansıyla göz dolduran isimler...

İşte Spor Toto Süper Ligde haftanın takımı!

(BOFFIN - ANTALYA) Başarılı eldiven az ama öz gelen Fenerbahçe akınlarında başarılıydı. 4 net kurtarış ile Antalyaspor'un evinde rakibinden puan almasını sağladı.

İşte Spor Toto Süper Ligde haftanın takımı!

(TZAVELLAS - ALANYA) Akdeniz ekibinin stoperi, Başakşehir hücumcularına set çekti. Merih'i de iyi yönlendiren Yunan oyuncu maçın en iyisiydi.

İşte Spor Toto Süper Ligde haftanın takımı!

(AYKUT - AKHİSAR) Konya maçında sağ bekte oynadı. Karşılaşmanın hemen başında çizgiden müthiş bir top çıkardı.

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