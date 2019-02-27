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Hasan Ali'den olay açıklama! "Karius..."
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşüne imza atan golün sahibi Hasan Ali Kaldırım, attığı şut ve yaşananlar ile ilgili konuştu.
27 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşan iki devin maçı nefesleri kesti.
Fenerbahçe'nin maçtaki 3. golü de yıllarca unutulmayacak cinstendi.
DERBİYİ İZLEYEN BABA VE OĞLU, HASAN ALİ'NİN GOLÜNDE ÇILDIRDI! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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