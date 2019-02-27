Hasan Ali'den olay açıklama! 'Karius...' - Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Hasan Ali'den olay açıklama! "Karius..."

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşüne imza atan golün sahibi Hasan Ali Kaldırım, attığı şut ve yaşananlar ile ilgili konuştu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
Hasan Ali'den olay açıklama! Karius...

Tarihe geçen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor...

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Hasan Ali'den olay açıklama! Karius...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşan iki devin maçı nefesleri kesti.

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Hasan Ali'den olay açıklama! Karius...

Beşiktaş ilk yarıda 3-0'ı yakaladı, ancak Fenerbahçe ikinci yarıda gösterdiği inanılmaz performansla skoru 3-3'e getirdi.

Hasan Ali'den olay açıklama! Karius...

Fenerbahçe'nin maçtaki 3. golü de yıllarca unutulmayacak cinstendi.

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Hasan Ali'den olay açıklama! Karius...

Hasan Ali Kaldırım, yaklaşık 30 metreden inanılmaz bir gole imza attı.

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