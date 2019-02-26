Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! "Utanmıyor musunuz?"

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Derbinin ilk yarısını 3-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bambaşka bir takıma dönüşerek maçtan beraberlikle ayrıldı. Belki de geri dönüşün başlangıcı olan Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı. İşte o sözler...

26 Şubat 2019 Salı 18:17 Güncelleme: 26.02.2019 18:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





