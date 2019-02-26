Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! 'Utanmıyor musunuz?' - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! "Utanmıyor musunuz?"

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Derbinin ilk yarısını 3-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bambaşka bir takıma dönüşerek maçtan beraberlikle ayrıldı. Belki de geri dönüşün başlangıcı olan Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı. İşte o sözler...
26 Şubat 2019 Salı 18:17 Güncelleme: 26.02.2019 18:40
Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! Utanmıyor musunuz?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan tarihi derbide Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

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Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! Utanmıyor musunuz?

Sabah Gazetesi muhabiri Fatih Doğan, TRT Spor canlı yayınında Ersun Yanal'ın devre arasındaki soyunma odası konuşmasını anlattı.

Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! Utanmıyor musunuz?

Fenerbahçeli futbolcular ile konuştuğunu söyleyen Fatih Doğan, Ersun Yanal'ın soyunma odası konuşmasını açıkladı.

Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! Utanmıyor musunuz?

İşte Ersun Yanal'ın o sözleri;

Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! Utanmıyor musunuz?

"Madem ciddiye almıyorsunuz, tribündeki taraftarımızdan da utanmıyor musunuz?

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