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Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı! "Utanmıyor musunuz?"
Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Derbinin ilk yarısını 3-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bambaşka bir takıma dönüşerek maçtan beraberlikle ayrıldı. Belki de geri dönüşün başlangıcı olan Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı. İşte o sözler...
26 Şubat 2019 Salı 18:17
Güncelleme: 26.02.2019 18:40
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan tarihi derbide Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.
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Sabah Gazetesi muhabiri Fatih Doğan, TRT Spor canlı yayınında Ersun Yanal'ın devre arasındaki soyunma odası konuşmasını anlattı.
Fenerbahçeli futbolcular ile konuştuğunu söyleyen Fatih Doğan, Ersun Yanal'ın soyunma odası konuşmasını açıkladı.
İşte Ersun Yanal'ın o sözleri;
"Madem ciddiye almıyorsunuz, tribündeki taraftarımızdan da utanmıyor musunuz?