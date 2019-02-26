Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan... - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Haberler Galeri Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Nefesleri kesen derbide kazanan çıkmadı. Son düdüğün çalmasıyla birlikte, dev derbide ilginç detaylar ortaya çıktı.
26 Şubat 2019 Salı 15:25 Güncelleme: 26.02.2019 15:29
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi nefesleri kesti...

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan...

Fenerbahçe'nin mucizevi bir şekilde geri dönüşü gerçekleştirdiği maç 3-3 sonuçlandı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan...

Maçın ardından iki takım adına da çarpıcı istatistikler oraya çıktı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan...

İşte OPTA'nın verilerine göre maçın adeta özeti olan o veriler;

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç detay! Gökhan Gönül, Tolgay Arslan...

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbilerde atılan son 28 golün 27'si ve son 12 golün tamamı yabancı oyunculardan gelmişti.

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