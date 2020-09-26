GaleriFenerbahçeGolcü futbolcudan Fenerbahçe itirafı geldi! "Erol Bulut ile görüştük"
Golcü futbolcudan Fenerbahçe itirafı geldi! "Erol Bulut ile görüştük"
Yeni sezona yaptıpı takviyelerle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından transfer çalışmaları hız kazanmış, Samatta'nın takıma katılmasının ardından bir forvet transferi için daha gaza basılmıştı. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki futbolcudan da itiraf geldi. Golcü futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. İşte detaylar...
26 Eylül 2020 Cumartesi 10:59
Golcü futbolcudan Fenerbahçe itirafı geldi! "Erol Bulut ile görüştük"