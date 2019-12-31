Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor! İşte o tarih... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor! İşte o tarih...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte başta Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere tüm kulüpler transfer çalışmalarına hız vermişti. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirip sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Süper Lig devleri, somut adımlar atmaya başladı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe aynı transferde karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bitirme aşamasında olduğu öne sürülen isim için son anda devreye girdi ve oyuncunun menajerinden görüşme sözü aldı. Buna göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gözdesiyle görüşüp ezeli rakibine transfer çalımı atmak istiyor. İşte yaşanan gündem yaratacak transfer gelişmesi...
31 Aralık 2019 Salı 21:14 Güncelleme: 31.12.2019 21:14
Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor! İşte o tarih...

4 Ocak'ta resmen başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yapacakları hamlelerle sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor! İşte o tarih...

Dört koldan sürdürülen transfer çalışmalarında listesindeki yıldızlarla temas halinde olan iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor! İşte o tarih...

Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi transferinde büyük bir transfer savaşı veren iki takımın bu çekişmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor! İşte o tarih...

İşin sonunda Çaykur Rizespor ve Muriqi'le her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcüyü kadrosuna katarak rakibine transfer çalımı atmıştı.

Galatasaray'ın gözdesiyle Fenerbahçe masaya oturuyor! İşte o tarih...

Fenerbahçe ve Galatasaray ara transfer dönemi için ince eleyip sık dokurken, transfer çekişmesi ocak ayına sirayet etti.

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