Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, sakatlığı sebebiyle Kosova'nın oynayacağı İngiltere ve Çekya maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerin ligin 11'inci haftasında oynadığı Kasımpaşa maçında bileği dönen yıldız futbolcunun ağrılarının artmasının ardından milli takım kadrosundan çıkartıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'yi yıkan bir haber geldi. İşte detaylar...
13 Kasım 2019 Çarşamba 07:18
Güncelleme: 13.11.2019 07:18
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EURO 2020 hayalini gerçekleştirmek için Çekya ve İngiltere ile final niteliğinde iki maça çıkacak olan Kosova, Vedat Muriç'ten gelen haberle sarsıldı.
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Yıldız futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinde ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı.
Bileği dönen ve bu nedenle çok ağrısı olan Muriç, buna rağmen milli takım kampına katıldı.
Ancak yıldız futbolcunun ağrısı geçmedi. 25 yaşındaki forvetin Çekya ve İngiltere karşısında oynaması halinde sakatlığının ciddi bir boyuta ulaşacağı tespit edildi.
Bunun üzerine Fenerbahçe'nin yıldızı futbolcusu kadrodan çıkartıldı.