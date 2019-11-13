Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriç... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, sakatlığı sebebiyle Kosova'nın oynayacağı İngiltere ve Çekya maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerin ligin 11'inci haftasında oynadığı Kasımpaşa maçında bileği dönen yıldız futbolcunun ağrılarının artmasının ardından milli takım kadrosundan çıkartıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'yi yıkan bir haber geldi. İşte detaylar...
13 Kasım 2019 Çarşamba 07:18 Güncelleme: 13.11.2019 07:18
Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriç...

EURO 2020 hayalini gerçekleştirmek için Çekya ve İngiltere ile final niteliğinde iki maça çıkacak olan Kosova, Vedat Muriç'ten gelen haberle sarsıldı.

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriç...

Yıldız futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinde ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı.

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriç...

Bileği dönen ve bu nedenle çok ağrısı olan Muriç, buna rağmen milli takım kampına katıldı.

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriç...

Ancak yıldız futbolcunun ağrısı geçmedi. 25 yaşındaki forvetin Çekya ve İngiltere karşısında oynaması halinde sakatlığının ciddi bir boyuta ulaşacağı tespit edildi.

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriç...

Bunun üzerine Fenerbahçe'nin yıldızı futbolcusu kadrodan çıkartıldı.

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