Fenerbahçe'ye süper kule! Galatasaray da istemişti - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye süper kule! Galatasaray da istemişti

Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir takım kurarak gelecek sezon Ersun Yanal ile birlikte şampiyonluğa oynamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Soldado'nun takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, devre arasında Galatasaray'ın istediği bir ismi gündemine aldı.
6 Haziran 2019 Perşembe 11:30
Fenerbahçe'ye süper kule! Galatasaray da istemişti

Şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye süper kule! Galatasaray da istemişti

Sarı lacivertlilerde sözleşmesi biten futbolcuların yerleri yeni sezon kampı öncesi doldurulmaya çalışılıyor.

Fenerbahçe'ye süper kule! Galatasaray da istemişti

Geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı çeken Kanarya bu sezon nokta transferler yapıp aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.

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Fenerbahçe'ye süper kule! Galatasaray da istemişti

Soldado'nun takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışları hız kazandı.

Fenerbahçe'ye süper kule! Galatasaray da istemişti

Kanarya, devre arasında Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı.

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