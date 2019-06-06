Fenerbahçe'ye süper kule! Galatasaray da istemişti

Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir takım kurarak gelecek sezon Ersun Yanal ile birlikte şampiyonluğa oynamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Soldado'nun takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, devre arasında Galatasaray'ın istediği bir ismi gündemine aldı.

6 Haziran 2019 Perşembe 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





