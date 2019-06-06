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Fenerbahçe'ye süper kule! Galatasaray da istemişti
Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir takım kurarak gelecek sezon Ersun Yanal ile birlikte şampiyonluğa oynamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Soldado'nun takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, devre arasında Galatasaray'ın istediği bir ismi gündemine aldı.
6 Haziran 2019 Perşembe 11:30
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Geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı çeken Kanarya bu sezon nokta transferler yapıp aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.
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