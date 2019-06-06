Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de sözleşmesi biten futbolcular takımdan bir bir ayrılıyor. Sarı lacivertlilerde bir ayrılık daha gündeme geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Parma sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusuna talip oldu. İşte ayrıntılar...

6 Haziran 2019 Perşembe 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





