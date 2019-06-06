Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de sözleşmesi biten futbolcular takımdan bir bir ayrılıyor. Sarı lacivertlilerde bir ayrılık daha gündeme geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Parma sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusuna talip oldu. İşte ayrıntılar...
6 Haziran 2019 Perşembe 10:37
Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip

Sözleşmesi biten futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına da teklifler gelmeye başladı.

Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip

Sarı lacivertli yönetim takımda bulunan yıldızları ederini bulması halinde elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip

Fenerbahçe'de bu nedenle gelen her teklif değerlendiriliyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan 2 talip

Sezon başında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc'ın yeniden İtalya'ya dönmesi gündemde.

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