Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Transfer döneminin açılmasına günler kala hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takım kurmak isteyen ezeli rakipler transferde de karşı karşıya gelebiliyor. Sarı lacivertli takım, bir dönem Galatasaray'ın adeta göz bebeği haline gelen dünya yıldızını transfer listesine aldı. İşte detaylar...
6 Haziran 2019 Perşembe 09:24 Güncelleme: 06.06.2019 09:43
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

İsmail Köybaşı ile vedalaşan Fenerbahçe, Hasan Ali'ye de West Ham'ın talip olmasından sonra sol bek arayışlarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Kadroyu sil baştan yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe, savunmanın soluna takviye yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini uzatmayan sarı lacivertliler, Hasan Ali'ye de West Ham'ın talip olmasının ardından sol bek arayışlarını sıklaştırdı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

FFP nedeniyle bonservisi elinde olan isimlere yönelmek zorunda kalan Fenerbahçe'nin bu bölge için ilk ismi netleştirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Kanarya, bir dönem Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ismi listenin başına ekledi.

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