Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Transfer döneminin açılmasına günler kala hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takım kurmak isteyen ezeli rakipler transferde de karşı karşıya gelebiliyor. Sarı lacivertli takım, bir dönem Galatasaray'ın adeta göz bebeği haline gelen dünya yıldızını transfer listesine aldı. İşte detaylar...

6 Haziran 2019 Perşembe 09:24 Güncelleme: 06.06.2019 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





