Ve Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! Gomis... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken gündeme bomba gibi bir isim düştü.

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i transfer ediyor. İşte transfere dair detaylar ve resmi açıklama: