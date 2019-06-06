Ve Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! Gomis... Son dakika transfer haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Ve Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! Gomis... Son dakika transfer haberleri

Ve Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! Gomis... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken gündeme bomba gibi bir isim düştü.
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i transfer ediyor. İşte transfere dair detaylar ve resmi açıklama:

6 Haziran 2019 Perşembe 08:24 Güncelleme: 06.06.2019 08:25
Ve Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! Gomis... Son dakika transfer haberleri

Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor.

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Ve Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! Gomis... Son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi...

Ve Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! Gomis... Son dakika transfer haberleri

Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi.

Ve Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! Gomis... Son dakika transfer haberleri

Gomis'in menajeri Etienne Mendy yıldız oyuncuyla Fenerbahçe hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Ve Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! Gomis... Son dakika transfer haberleri

Bu görüşmede Gomis de Al Hilal'den ayrılmak istediğini Mendy'ye iletti.

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