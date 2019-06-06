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Ve Fenerbahçe'yi resmen duyurdu! Gomis... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken gündeme bomba gibi bir isim düştü.
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i transfer ediyor. İşte transfere dair detaylar ve resmi açıklama:
6 Haziran 2019 Perşembe 08:24
Güncelleme: 06.06.2019 08:25
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Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor.
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Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi...
Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi.
Gomis'in menajeri Etienne Mendy yıldız oyuncuyla Fenerbahçe hakkında görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmede Gomis de Al Hilal'den ayrılmak istediğini Mendy'ye iletti.