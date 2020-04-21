Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif...

Transfer konusunda başarılı işlere imza atamayan ve bu noktada vukuatlı olan Fenerbahçe, daha ince eleyip sık dokuyarak oluşturduğu isim listesinin dışına mı çıkıyor? Bu sezon stoper bölgesinde büyük bir sorun yaşayan sarı-lacivertli yönetime 20 yaşındaki genç yıldız adayı önerildi.