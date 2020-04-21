Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif...

Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif...

Transfer konusunda başarılı işlere imza atamayan ve bu noktada vukuatlı olan Fenerbahçe, daha ince eleyip sık dokuyarak oluşturduğu isim listesinin dışına mı çıkıyor? Bu sezon stoper bölgesinde büyük bir sorun yaşayan sarı-lacivertli yönetime 20 yaşındaki genç yıldız adayı önerildi.

21 Nisan 2020 Salı 12:18 Güncelleme: 21.04.2020 12:38
Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif...

Bu sezon savunmada yapılan bireysel hatalardan basit goller yiyen sarı-lacivertliler, stoper bölgesini çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif...

Adil Rami, Falette ve Zanka'dan beklediği performansı bulamayan Fenerbahçe'de orijinal mevkisi orta saha olan Jailson stoperde forma giymişti.

Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif...

Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunda savunmaya takviye yapmak isterken, sürpriz bir öneri geldi.

Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif...

Fenerbahçe'ye Rogon menajerlik şirketinden yeni öneri geldi. Ali Koç döneminde Rogon'dan Gustavo, Tolga Ciğerci ve Falette transferlerini yapan sarı-lacivertliler'e aynı şirket tarafından Reims forması giyen 20 yaşındaki stoper Dario Maresic teklif edildi.

Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif...

TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK
Ali Koç'un yakın ilişki içinde olduğu Rogon menajerlik şirketinin, Maresic teklifini yönetim değerlendiremeye aldı. Bu konuda son karar ise yeni teknik direktöre bırakıldı.

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