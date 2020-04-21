Fenerbahçe'ye genç stoper! Teklif...

Transfer konusunda başarılı işlere imza atamayan ve bu noktada vukuatlı olan Fenerbahçe, daha ince eleyip sık dokuyarak oluşturduğu isim listesinin dışına mı çıkıyor? Bu sezon stoper bölgesinde büyük bir sorun yaşayan sarı-lacivertli yönetime 20 yaşındaki genç yıldız adayı önerildi.
21 Nisan 2020 Salı 12:18
Güncelleme: 21.04.2020 12:38
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bu sezon savunmada yapılan bireysel hatalardan basit goller yiyen sarı-lacivertliler, stoper bölgesini çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adil Rami, Falette ve Zanka'dan beklediği performansı bulamayan Fenerbahçe'de orijinal mevkisi orta saha olan Jailson stoperde forma giymişti.
Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunda savunmaya takviye yapmak isterken, sürpriz bir öneri geldi.
Fenerbahçe'yeRogon menajerlik şirketinden yeni öneri geldi. Ali Koç döneminde Rogon'danGustavo, Tolga Ciğerci ve Falette transferlerini yapan sarı-lacivertliler'e aynı şirket tarafından Reims forması giyen 20 yaşındaki stoper DarioMaresic teklif edildi.
TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK Ali Koç'un yakın ilişki içinde olduğu Rogon menajerlik şirketinin, Maresic teklifini yönetim değerlendiremeye aldı. Bu konuda son karar ise yeni teknik direktöre bırakıldı.