Fenerbahçe'ye büyük piyango! Tam 8 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yıldız futbolculara teklif gelmeye devam ediyor. Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında Napoli'ye satan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gündeme geldi. İşte detaylar...