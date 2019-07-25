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Fenerbahçe'ye büyük piyango! Tam 8 milyon Euro...
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yıldız futbolculara teklif gelmeye devam ediyor. Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında Napoli'ye satan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gündeme geldi. İşte detaylar...
25 Temmuz 2019 Perşembe 08:22 Güncelleme: 25.07.2019 08:26
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