Fenerbahçe'ye büyük piyango! Tam 8 milyon Euro... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye büyük piyango! Tam 8 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yıldız futbolculara teklif gelmeye devam ediyor. Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında Napoli'ye satan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gündeme geldi. İşte detaylar...
25 Temmuz 2019 Perşembe 08:22 Güncelleme: 25.07.2019 08:26
Fenerbahçe'ye büyük piyango! Tam 8 milyon Euro...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye büyük piyango! Tam 8 milyon Euro...

Transfer çalışmaları sürerken bir yandan da yıldız futbolculara gelen teklifler değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'ye büyük piyango! Tam 8 milyon Euro...

Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında Napoli'ye satan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanabilir.

Fenerbahçe'ye büyük piyango! Tam 8 milyon Euro...

Sarı-lacivertliler yıldız futbolcularına yeni talipler çıkıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye büyük piyango! Tam 8 milyon Euro...

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