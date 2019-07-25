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İşte Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i!
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Hertha Berlin ile karşılaşacak... Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma öncesi teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi...
25 Temmuz 2019 Perşembe 02:15
Güncelleme: 25.07.2019 02:25
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Hertha Berlin ile karşılaşacak...
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19.30'da başlayacak karşılaşma D Smart'tan naklen yayınlanacak..
Boluspor ve Bursapor maçında yedek ağırlıklı bir kadro sahaya süren Ersun Yanal, Wolfsburg karşısında as kadroya yer verdi.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Hertha BSC Berlin maçı 11'i;