Fenerbahçe'ye büyük müjde! "Ayrılık çok yakın"

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak için kadro çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilere dış basından büyük bir müjde geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan dünya yıldızının önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyeceği iddia edildi.
20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:15
Güncelleme: 20.07.2019 09:15
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Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Önümüzdeki sezon Ersun Yanal ile beraber şampiyonluğa koşmak isteyen sarı-lacivertliler kadroya takviye yağmaya devam ediyor.
Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Kanarya'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu dünya yıldızıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız futbolcunun gelecek sezon Süper Lig'de forma giyeceği iddia edildi. İşte detaylar...