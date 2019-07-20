Fenerbahçe'ye büyük müjde! 'Ayrılık çok yakın' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye büyük müjde! "Ayrılık çok yakın"

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak için kadro çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilere dış basından büyük bir müjde geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan dünya yıldızının önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyeceği iddia edildi.
20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:15 Güncelleme: 20.07.2019 09:15
Fenerbahçe'ye büyük müjde! Ayrılık çok yakın

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye büyük müjde! Ayrılık çok yakın

Önümüzdeki sezon Ersun Yanal ile beraber şampiyonluğa koşmak isteyen sarı-lacivertliler kadroya takviye yağmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Ayrılık çok yakın

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Kanarya'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Ayrılık çok yakın

Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu dünya yıldızıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Ayrılık çok yakın

Yıldız futbolcunun gelecek sezon Süper Lig'de forma giyeceği iddia edildi. İşte detaylar...

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