Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçını 1. Lig ekibi Bursaspor ile Samandıra'da gerçekleştirdi.Yeni transferlerin boy gösterdiği ikinci hazırlık maçında Kanarya rakibini Vedat Muric'in 2 golüyle mağlup etti. Olumlu sinyal verdi. Peki yeni transferler Max Kruse, Garry Rodrigues, Allahyar ve yuvasına dönen kaptan Emre Belözoğlu nasıl performans gösterdi. İşte cevabı...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:37 Güncelleme: 20.07.2019 07:37
Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçını 1. Lig ekibi Bursaspor ile Samandıra'da gerçekleştirdi. Kanarya sahadan Muriç'in golleri ile 2-0 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

Fenerbahçe maça Harun, Sadık, Okan, Cebrail, Jailson, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc, Vedat Muric 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

İKİ YILDIZ İLK KEZ

İkinci yarıya Ozan, Hasan Ali, Moses, Rodrigues ve Max Kruse başladı.

Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

68'de Emre, 69'da Allahyar oyuna dahil oldu. Kruse ve Rodrigues ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

Fenerbahçe'de Muriç şov yaptı! İşte yeni transferlerin isim isim performansı...

Kanarya maçın tamamında üstündü ve yeni sezon öncesi olumlu sinyaller verdi.

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