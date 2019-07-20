Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kazandı. Sarı-lacivertliler defansın göbeğine bir süredir takviye planlıyordu. Skrtel ile ortak bir paydada buluşamayan Fenerbahçe'de stoper sayısı şuan itibari ile yalnızca 2'de kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal toplam 4 stoper ile lige başlamak istediğini yönetime iletti. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli kurmaylar dünya yıldızı stoperi gözüne kestirdi. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:37
Güncelleme: 20.07.2019 07:37
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Fenerbahçe'de gözler artık tamamen stoper transferine çevrildi.
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Sarı-lacivertliler hücum bölgesine yaptığı takviyelerle takıma güç katarken şu ana kadar defansın göbeğine bir hamle yapmadı.
Mevcut kadroda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar bulunurken teknik direktör Ersun Yanal yönetimden biri takıma direkt olarak etki edecek iki tane stoper takviyesi istedi.
Bu bağlamda harekete geçen Fenerbahçeli kurmaylar dünya yıldızı stoperi gündemine aldı.
İşte dev transfer harekatının detayları...
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