Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Fenerbahçe'de gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de transfert harekatı Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Son olarak Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe için şimdi de iki yeni isim ortaya atıldı. İşte detaylar...

19 Temmuz 2019 Cuma 23:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





