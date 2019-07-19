Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Fenerbahçe'de gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de transfert harekatı Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Son olarak Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe için şimdi de iki yeni isim ortaya atıldı. İşte detaylar...
19 Temmuz 2019 Cuma 23:46
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Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
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Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.
Şu ana kadar birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, sezon öncesi hazırlık maçlarında da gösterdiği performasla beğeni topladı.
İlk maçında Boluspor ile karşılaşan Fenerbahçe bu mücadeleyi Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.