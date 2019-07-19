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19 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Fenerbahçe'de gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de transfert harekatı Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Son olarak Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe için şimdi de iki yeni isim ortaya atıldı. İşte detaylar...
19 Temmuz 2019 Cuma 23:46
Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Şu ana kadar birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, sezon öncesi hazırlık maçlarında da gösterdiği performasla beğeni topladı.

Fenerbahçe'den iki bomba birden!

İlk maçında Boluspor ile karşılaşan Fenerbahçe bu mücadeleyi Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.

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