Zajc Premier Lig'e yıldız isim Fenerbahçe'ye! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Zajc Premier Lig'e yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Zajc Premier Lig'e yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ederken mevcut oyunculara gelen teklifleri de değerlendirme kararı aldı. Özellikle orta saha bölgesindeki kalabalık Ersun Yanal'ı düşündürürken oyunculara gelecek ciddi tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Eljif Elmas'ı bonuslarla birlikte 18 milyon euroya satan sarı-lacivertliler buna benzer bir transfer başarısını Miha Zajc da yakalamak istiyor. Sarı-lacivertliler Sloven futbolcunun 9 milyon euroya satılması durumunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
19 Temmuz 2019 Cuma 23:08
Zajc Premier Lig'e yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de flaş Zajc gelişmesi...

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Zajc Premier Lig'e yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına yeniden hız verirken transferin gözde ismi Miha Zajc'a gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Zajc Premier Lig'e yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'nin yeni transferlere kaynak yaratmak amacı ile ilk olarak Eljif Elmas'ı Napoli'ye satmıştı.

Zajc Premier Lig'e yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Sloven futbolcu Miha Zajc için 9 milyon euro bonservis bedeli talep eden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'in 5 milyon euroluk teklifini kabul etmemişti.

Zajc Premier Lig'e yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Sloven futbolcuya İngiltere Premier Lig'den Leicester City talip oldu.

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

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