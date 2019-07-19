Zajc Premier Lig'e yıldız isim Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ederken mevcut oyunculara gelen teklifleri de değerlendirme kararı aldı. Özellikle orta saha bölgesindeki kalabalık Ersun Yanal'ı düşündürürken oyunculara gelecek ciddi tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Eljif Elmas'ı bonuslarla birlikte 18 milyon euroya satan sarı-lacivertliler buna benzer bir transfer başarısını Miha Zajc da yakalamak istiyor. Sarı-lacivertliler Sloven futbolcunun 9 milyon euroya satılması durumunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

19 Temmuz 2019 Cuma 23:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





