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Fenerbahçe'nin 19.07 bombası basına sızdı! İşi sponsor bitiriyor... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sezon en kötü lig performanslardan birine imza atan Fenerbahçe, bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla nokta transferler yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda, Max Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu ve Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katmayı başaran Kanarya'nın asıl bombası ise yeri yerinden oynatacak! İşte Fenerbahçe'nin 19.07 bombası:
19 Temmuz 2019 Cuma 09:45 Güncelleme: 19.07.2019 09:48
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