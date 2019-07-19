Fenerbahçe'nin 19.07 bombası basına sızdı! İşi sponsor bitiriyor... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin 19.07 bombası basına sızdı! İşi sponsor bitiriyor... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin 19.07 bombası basına sızdı! İşi sponsor bitiriyor... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sezon en kötü lig performanslardan birine imza atan Fenerbahçe, bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla nokta transferler yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda, Max Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu ve Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katmayı başaran Kanarya'nın asıl bombası ise yeri yerinden oynatacak! İşte Fenerbahçe'nin 19.07 bombası:

19 Temmuz 2019 Cuma 09:45 Güncelleme: 19.07.2019 09:48
Fenerbahçe'nin 19.07 bombası basına sızdı! İşi sponsor bitiriyor... Son dakika transfer haberleri

Dünyanın dört bir yanında, Sarı-Lacivertli renklere gönül verenler 19.07 dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin 19.07 bombası basına sızdı! İşi sponsor bitiriyor... Son dakika transfer haberleri

Bu anlamlı günde, yönetimin transfer bombalarını bir bir patlatacağı beklentisi var.

Fenerbahçe'nin 19.07 bombası basına sızdı! İşi sponsor bitiriyor... Son dakika transfer haberleri

Üstelik tüm dünyada büyük ses getirecek müthiş bir yıldızın da açıklanacağı iddiası bir süredir konuşuluyordu.

Fenerbahçe'nin 19.07 bombası basına sızdı! İşi sponsor bitiriyor... Son dakika transfer haberleri

Aleksandar Kolarov, Luiz Gustavo ve Yevhen Konoplyanka'yı bitirme aşamasına gelen yönetimin asıl sürprizi ise tam bir bomba!

Fenerbahçe'nin 19.07 bombası basına sızdı! İşi sponsor bitiriyor... Son dakika transfer haberleri

İşte basına da sızan 19.07 transfer sürprizi ve Süper Lig'i sallayacak o ismin transferine dair ayrıntılar:

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN