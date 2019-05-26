Fenerbahçe'nin zirve paketi! Transferler yolda

Yeni sezon için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, hız kesmeden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu ile gelecek sezon için anlaşan Fenerbahçe, Visca transferinde de mutlu sona çok yakın... Fenerbahçe'nin gündeminde Süper Lig'den 4 isim daha var. İşte Fenerbahçe'nin 'zirve paketi'...
26 Mayıs 2019 Pazar 08:47
Güncelleme: 26.05.2019 09:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe yönetimi, kötü geçen sezonu unutturmak ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için yoğun mesai harcıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kapsamda tecrübesinden yararlanmak amacıyla eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 3 ismine daha göz dikti…
Başkan Ali Koç ve ekibinin Edin Visca ile prensip anlaşmasına vardığı ayrıca takımdan ayrılması muhtemel Volkan'ın yerine kaleci Mert Günok'u, orta sahaya takviye yapmak amacıyla da İrfan Can Kahveci'yi transfer etmeyi planladığı öğrenildi.
Fenerbahçeli idarecilerin bu üç oyuncu için Başakşehir'le önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.
YANAL'DAN İKİ İSTEK Bu arada Ersun Yanal'ın transfer raporunda 30 futbolcuya yer verdiği, listenin başına ise Trezeguet ve Azubuike'yi yazdığı belirtildi.