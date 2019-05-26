Fenerbahçe'nin zirve paketi! Transferler yolda

Yeni sezon için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, hız kesmeden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu ile gelecek sezon için anlaşan Fenerbahçe, Visca transferinde de mutlu sona çok yakın... Fenerbahçe'nin gündeminde Süper Lig'den 4 isim daha var. İşte Fenerbahçe'nin 'zirve paketi'...

26 Mayıs 2019 Pazar 08:47 Güncelleme: 26.05.2019 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





