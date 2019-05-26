Fenerbahçe'nin zirve paketi! Transferler yolda - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin zirve paketi! Transferler yolda

Yeni sezon için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, hız kesmeden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu ile gelecek sezon için anlaşan Fenerbahçe, Visca transferinde de mutlu sona çok yakın... Fenerbahçe'nin gündeminde Süper Lig'den 4 isim daha var. İşte Fenerbahçe'nin 'zirve paketi'...
26 Mayıs 2019 Pazar 08:47 Güncelleme: 26.05.2019 09:06
Fenerbahçe'nin zirve paketi! Transferler yolda

Fenerbahçe yönetimi, kötü geçen sezonu unutturmak ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'nin zirve paketi! Transferler yolda

Bu kapsamda tecrübesinden yararlanmak amacıyla eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 3 ismine daha göz dikti…

Fenerbahçe'nin zirve paketi! Transferler yolda

Başkan Ali Koç ve ekibinin Edin Visca ile prensip anlaşmasına vardığı ayrıca takımdan ayrılması muhtemel Volkan'ın yerine kaleci Mert Günok'u, orta sahaya takviye yapmak amacıyla da İrfan Can Kahveci'yi transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin zirve paketi! Transferler yolda

Fenerbahçeli idarecilerin bu üç oyuncu için Başakşehir'le önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin zirve paketi! Transferler yolda

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Bu arada Ersun Yanal'ın transfer raporunda 30 futbolcuya yer verdiği, listenin başına ise Trezeguet ve Azubuike'yi yazdığı belirtildi.

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