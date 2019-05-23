Volkan Demirel son kez sahaya çıkıyor! İşte jübile kadrosu - Fotomaç
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Volkan Demirel son kez sahaya çıkıyor! İşte jübile kadrosu

Fenerbahçe'de 17 yıldır forma giyen milli eldiven ile yollar Antalya maçı sonrası ayrılıyor. Cezalı Harun'un yerine son kez kaleye geçecek Volkan kariyerini noktalayacak. Bu tarihi maçın kadrosu da netleşti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:19 Güncelleme: 23.05.2019 16:25
Volkan Demirel son kez sahaya çıkıyor! İşte jübile kadrosu

Fenerbahçe'de 17 yıllık tarih sona eriyor...

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Volkan Demirel son kez sahaya çıkıyor! İşte jübile kadrosu

2002 yılında Kartalspor'dan transfer edilen kaleci Volkan Demirel, 17 yıldır hizmet ettiği Sarı-Lacivertli formaya pazar günü oynanacak Antalyaspor maçıyla veda edecek.

Volkan Demirel son kez sahaya çıkıyor! İşte jübile kadrosu

37 yaşındaki tecrübeli eldiven cezalı Harun'un yerine Fenerbahçe kalesini Antalyaspor'a karşı son kez koruyacak.

Volkan Demirel son kez sahaya çıkıyor! İşte jübile kadrosu

Geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de Ç.Rize'ye karşı 3-0 kaybedilen maç sonrasında kadro dışı bırakılan ancak devre arasında Ersun Yanal'ın isteğiyle affedilen Volkan Demirel, kaleyi de Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin'e kaptırmıştı.

Volkan Demirel son kez sahaya çıkıyor! İşte jübile kadrosu

Volkan, Trabzon maçında rakip takım görevlisine yaptığı centilmenlik dışı davranış nedeniyle 3 maç da ceza almıştı.

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