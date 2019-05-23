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Volkan Demirel son kez sahaya çıkıyor! İşte jübile kadrosu
Fenerbahçe'de 17 yıldır forma giyen milli eldiven ile yollar Antalya maçı sonrası ayrılıyor. Cezalı Harun'un yerine son kez kaleye geçecek Volkan kariyerini noktalayacak. Bu tarihi maçın kadrosu da netleşti.
23 Mayıs 2019 Perşembe 16:19
Güncelleme: 23.05.2019 16:25
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Fenerbahçe'de 17 yıllık tarih sona eriyor...
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2002 yılında Kartalspor'dan transfer edilen kaleci Volkan Demirel, 17 yıldır hizmet ettiği Sarı-Lacivertli formaya pazar günü oynanacak Antalyaspor maçıyla veda edecek.
37 yaşındaki tecrübeli eldiven cezalı Harun'un yerine Fenerbahçe kalesini Antalyaspor'a karşı son kez koruyacak.
Geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de Ç.Rize'ye karşı 3-0 kaybedilen maç sonrasında kadro dışı bırakılan ancak devre arasında Ersun Yanal'ın isteğiyle affedilen Volkan Demirel, kaleyi de Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin'e kaptırmıştı.
Volkan, Trabzon maçında rakip takım görevlisine yaptığı centilmenlik dışı davranış nedeniyle 3 maç da ceza almıştı.