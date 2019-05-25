Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Martin Skrtel ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Teknik heyetin de onay verdiği 1.86'lık stoper için kulübü ile de anlaşma sağlanırsa transfere nokta koyulacak.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 21:00
Güncelleme: 25.05.2019 21:01
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Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerini dolduracak isim bulundu.
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Belçika'nın Gent takımında oynayan 1.86'lık Tunuslu stoper ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler şimdi kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
O isim ise 11 numara giyen golcü stoper Dylan Bronn.
Bu sezon toplam 33 maç oynayan ve 8 gol atan Bronn özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor.
Teknik heyetin de onay verdiği Bronn'un sözleşmesinin 2021'de bitmesine rağmen takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dediği belirtildi.