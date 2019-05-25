Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Martin Skrtel ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Teknik heyetin de onay verdiği 1.86'lık stoper için kulübü ile de anlaşma sağlanırsa transfere nokta koyulacak.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 21:00 Güncelleme: 25.05.2019 21:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





