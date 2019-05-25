Fenerbahçe'ye sürpriz stoper! - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Martin Skrtel ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Teknik heyetin de onay verdiği 1.86'lık stoper için kulübü ile de anlaşma sağlanırsa transfere nokta koyulacak.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 21:00 Güncelleme: 25.05.2019 21:01
Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerini dolduracak isim bulundu.

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Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!

Belçika'nın Gent takımında oynayan 1.86'lık Tunuslu stoper ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler şimdi kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!

O isim ise 11 numara giyen golcü stoper Dylan Bronn.

Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!

Bu sezon toplam 33 maç oynayan ve 8 gol atan Bronn özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!

Teknik heyetin de onay verdiği Bronn'un sözleşmesinin 2021'de bitmesine rağmen takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dediği belirtildi.

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