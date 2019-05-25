Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!
Spor Toto Süper Lig'i Antalyaspor maçı ile tamamlayacak olan Fenerbahçe'de gidecek ve kalacak oyuncular netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerde Valbena'dan sonra ikinci bir ayrılık gerçekleşiyor.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:25
Güncelleme: 25.05.2019 19:25
Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da eldeki oyuncular ile ilgili kararlar vermeye hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferde birçok oyuncu ile temas halinde olan sarı-lacivertlilerde takımda epey bir değişiklik yaşanacak.
Mevcut kadrodan memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal yönetime kapsamlı bir rapor verdi.
Bunun üzerine takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.
İlk olarak Mathieu Valbuena'nın Olympiakos ile anlaştığı iddialarının üzerine Yunan kulübün sarı-lacivertlilerin diğer bir yıldızına kanca attığı öne sürüldü.