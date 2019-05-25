Bayern Münih'e Türk taarruzu! - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Bayern Münih'e Türk taarruzu!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunun perdesi bu akşam ve yarın oynanacak mücadelelerin ardından kapanıyor. Ligin 33. haftasında Başakşehir'i mağlup etmeyi başaran Galatasaray bu galibiyetle ligdeki 22. şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu. 26 Mayıs tarihinde sona erecek olan Spor Toto Süper Lig'de, 2019/2020 sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Sezonun tamamlanmasına çok az bir süre kala takımlar da gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Birçok oyuncunun ismi Süper Lig için anılıyor. Galatasaray için gündeme gelen Ribery ve Robben söylentilerinin ardından bu kez de Bayern Münih'in kapısını Fenerbahçe'nin çaldığı iddia edildi...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:01
Bayern Münih'e Türk taarruzu!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonu bugün ve yarın oynanacak mücadelelerle tamamlanıyor.

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Bayern Münih'e Türk taarruzu!

Ligde ipi göğüsleyen takım Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim de Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam rekorunu geliştirdi.

Bayern Münih'e Türk taarruzu!

Süper Lig için bitiş düdüğünün çalmasına az bir süre kala, kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.

Bayern Münih'e Türk taarruzu!

Geçtiğimiz sezon 9 Haziran'da başlayıp 31 Ağustos tarihinde sona eren yaz transfer sezonu, bu yıl için henüz netleşmemiş olsa da aynı tarihler aralığında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bayern Münih'e Türk taarruzu!

Bu sezon tam bir hayal kırıklığı yaratan Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezona sil baştan bir kadro ile girmeyi planlıyor.

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