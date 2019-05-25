Bayern Münih'e Türk taarruzu!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunun perdesi bu akşam ve yarın oynanacak mücadelelerin ardından kapanıyor. Ligin 33. haftasında Başakşehir'i mağlup etmeyi başaran Galatasaray bu galibiyetle ligdeki 22. şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu. 26 Mayıs tarihinde sona erecek olan Spor Toto Süper Lig'de, 2019/2020 sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Sezonun tamamlanmasına çok az bir süre kala takımlar da gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Birçok oyuncunun ismi Süper Lig için anılıyor. Galatasaray için gündeme gelen Ribery ve Robben söylentilerinin ardından bu kez de Bayern Münih'in kapısını Fenerbahçe'nin çaldığı iddia edildi...

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





