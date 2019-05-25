Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Fenerbahçe forması giyen ve geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:39
Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Fenerbahçe'ye sezon başında İsviçre ekibi Zürih'ten transfer olan ve büyük umutlarla takıma dahil edilen Michael Frey hakkında şaşırtan bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan İsviçreli golcüye İngiltere'den talip çıktı.

Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Yorkshire Evening Post'ta yer alan habere göre Championship ekibi Leeds United kadrosunu güçlendirmek için 24 yaşındaki futboluyu listesine aldı.

Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Leeds'in Arjantinli çalıştırıcısı Marcelo Bielsa'nın özellikle Frey tarzı bir golcüye ihtiyaç duyduğu ve genç futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Genç oyuncu, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önceki sezonu ligde 12 golle tamamlamış ve performansıyla dikkat çekmişti.

Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 müsabakada 5 gol atıp bir de asist yapan Frey, beklentilerin altında bir grafik çizdi ve özellikle Ersun Yanal döneminde forma şansı bulmakta zorlandı.

Fenerbahçeli Frey'e İngiliz ekibi talip oldu

Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Frey'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN