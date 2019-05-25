Fenerbahçe forması giyen ve geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:39
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Fenerbahçe'ye sezon başında İsviçre ekibi Zürih'ten transfer olan ve büyük umutlarla takıma dahil edilen Michael Frey hakkında şaşırtan bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan İsviçreli golcüye İngiltere'den talip çıktı.
Yorkshire Evening Post'ta yer alan habere göre Championship ekibi Leeds United kadrosunu güçlendirmek için 24 yaşındaki futboluyu listesine aldı.
Leeds'in Arjantinli çalıştırıcısı Marcelo Bielsa'nın özellikle Frey tarzı bir golcüye ihtiyaç duyduğu ve genç futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
Genç oyuncu, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önceki sezonu ligde 12 golle tamamlamış ve performansıyla dikkat çekmişti.
Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 müsabakada 5 gol atıp bir de asist yapan Frey, beklentilerin altında bir grafik çizdi ve özellikle Ersun Yanal döneminde forma şansı bulmakta zorlandı.
Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Frey'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.