Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için gözünü kararttı

Öncelikli olarak sözleşmesi devam eden futbolcular ile görüşmeler gerçekleştiren ve başta Şener Özbayraklı, Skrtel, Valbuena ve Soldado'yu takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, transfer stratejisini hem gelecek vaad eden hem de takımı başarıya ulaştırabilecek oyuncular üzerine kurdu.