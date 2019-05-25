Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için gözünü kararttı - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için gözünü kararttı

UEFA tarafından "başa baş" anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edilen Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor. Sarı lacivertli yönetim hem gelecek vadeden hem de takımı başarıya ulaştırabilecek oyuncular üzerine kurdu.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 12:42 Güncelleme: 25.05.2019 13:11
Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için gözünü kararttı

UEFA tarafından "başa baş" anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edilen Fenerbahçe, bir yandan UEFA ile yapılacak müzakereler için hazırlıklarını yapmaya başlarken diğer yandan önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya çalışıyor.

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Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için gözünü kararttı

Öncelikli olarak sözleşmesi devam eden futbolcular ile görüşmeler gerçekleştiren ve başta Şener Özbayraklı, Skrtel, Valbuena ve Soldado'yu takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, transfer stratejisini hem gelecek vaad eden hem de takımı başarıya ulaştırabilecek oyuncular üzerine kurdu.

Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için gözünü kararttı

Bu doğrultuda İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanes ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, asıl sürprizini ise Barcelona'dan Rafinha ile yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için gözünü kararttı

Ali Koç'un Barcelona Kulübü ile olan ilişkisinden yararlanmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın da "onayını" alarak Rafinha için düğmeye bastı.

Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için gözünü kararttı

Barcelona ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Rafinha'yı cuzzi bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Katalan kulübü ile görüşmelere başladı.

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