Fenerbahçe'nin transferini yazdılar! Belçikalı yıldız bedava geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin transferini yazdılar! Belçikalı yıldız bedava geliyor

Fenerbahçe'nin transferini yazdılar! Belçikalı yıldız bedava geliyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, bir yandan teknik direktör konusunda ilerleme kaydederken, bir yandan da transfer için dört koldan saldırıyor... Bu bağlamda Yunan basını, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerin çok uğraştığını okuyucularına duyurdu! İşte detaylar, o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
8 Mayıs 2020 Cuma 09:54 Güncelleme: 08.05.2020 10:18
Fenerbahçe'nin transferini yazdılar! Kevin Mirallas bedava geliyor

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hummalı bir çalışma yürütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin transferini yazdılar! Kevin Mirallas bedava geliyor

2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, tüm planlarını buna göre yapıyor.

Fenerbahçe'nin transferini yazdılar! Kevin Mirallas bedava geliyor

Mevcut yönetim, geçen son 2 sezonda istediğini alamamış ve taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Fenerbahçe'nin transferini yazdılar! Kevin Mirallas bedava geliyor

Gelecek sezon iyi bir teknik adamla yola başlamayı hedefleyen Fenerbahçe, aynı standartlarda yıldızları takımına dahil etmek için de kollarını sıvadı.

Fenerbahçe'nin transferini yazdılar! Kevin Mirallas bedava geliyor

Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyadan önemli isimleri gündemine alan Kanarya, bu kez sürpriz bir isim için çok uğraşıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA