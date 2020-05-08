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Fenerbahçe'nin transferini yazdılar! Belçikalı yıldız bedava geliyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, bir yandan teknik direktör konusunda ilerleme kaydederken, bir yandan da transfer için dört koldan saldırıyor... Bu bağlamda Yunan basını, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerin çok uğraştığını okuyucularına duyurdu! İşte detaylar, o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

8 Mayıs 2020 Cuma 09:54 Güncelleme: 08.05.2020 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





