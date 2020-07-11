Tahir Karapınar başardı! Fenerbahçe'nin Sivas maçı öncesinde o istatistiği... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Tahir Karapınar başardı! Fenerbahçe'nin Sivas maçı öncesinde o istatistiği...

Tahir Karapınar başardı! Fenerbahçe'nin Sivas maçı öncesinde o istatistiği...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanından beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, Avrupa kupalarına katılma umudunu oynayacağı son 3 maça taşımıştı. Öte yandan sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, takımın başına geldiği günden bu yana iç sahada önemli bir başarı elde etti. İşte detaylar...
11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:24 Güncelleme: 11.07.2020 14:33
Fenerbahçe'nin Sivasspor kozu belli oldu! Kadıköy ve Tahir Karapınar...

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, evinde rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor kozu belli oldu! Kadıköy ve Tahir Karapınar...

Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor kozu belli oldu! Kadıköy ve Tahir Karapınar...

FENERBAHÇE SEYİRCİSİZ KAZANIYOR

Coronavirüsü (koronavirüs) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor kozu belli oldu! Kadıköy ve Tahir Karapınar...

TAHİR KARAPINAR İLE İÇ SAHA PERFORMANSI

Vitor Pereira'nın görev aldığı 2015-2016 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk Teknik Direktör Tahir Karapınar oldu.

Fenerbahçe'nin Sivasspor kozu belli oldu! Kadıköy ve Tahir Karapınar...

Karapınar'ın göreve geldikten sonra oynadığı 5 Süper Lig maçının dördünde geri düşen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı.

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