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Tahir Karapınar başardı! Fenerbahçe'nin Sivas maçı öncesinde o istatistiği...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanından beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, Avrupa kupalarına katılma umudunu oynayacağı son 3 maça taşımıştı. Öte yandan sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, takımın başına geldiği günden bu yana iç sahada önemli bir başarı elde etti. İşte detaylar...
11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:24
Güncelleme: 11.07.2020 14:33
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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, evinde rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
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Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE SEYİRCİSİZ KAZANIYOR
Coronavirüsü (koronavirüs) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.
TAHİR KARAPINAR İLE İÇ SAHA PERFORMANSI
Vitor Pereira'nın görev aldığı 2015-2016 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk Teknik Direktör Tahir Karapınar oldu.
Karapınar'ın göreve geldikten sonra oynadığı 5 Süper Lig maçının dördünde geri düşen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı.