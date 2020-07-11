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Tahir Karapınar başardı! Fenerbahçe'nin Sivas maçı öncesinde o istatistiği...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanından beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, Avrupa kupalarına katılma umudunu oynayacağı son 3 maça taşımıştı. Öte yandan sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, takımın başına geldiği günden bu yana iç sahada önemli bir başarı elde etti. İşte detaylar...

11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:24 Güncelleme: 11.07.2020 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





