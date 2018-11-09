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Fenerbahçe'nin planı tuttu!
Fenerbahçe'nin transfer hareketlerini yöneten Comolli'nin planı tuttu
9 Kasım 2018 Cuma, 12:12:02 Güncelleme: 12:14:05
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Bunun üzerine Fabian, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Muhtemelen ekonomik sorunları nedeniyle bunu istediler. Maaşımda indirime gitmemi istediler ama bunu kabul etmedim. Fenerbahçe daha sonra transferi bitiremeyen kulüp olarak görünmek istemediği için sağlık sorunum olduğunu bahane etti" ifadesini kullanmıştı.
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