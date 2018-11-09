Fenerbahçenin planı tuttu! - Galeri - Fotomaç
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Fenerbahçe'nin planı tuttu!

    Fenerbahçe'nin transfer hareketlerini yöneten Comolli'nin planı tuttu
    9 Kasım 2018 Cuma, 12:12:02 Güncelleme: 12:14:05
    Fenerbahçenin planı tuttu!

    Fenerbahçe, transfer döneminde tam 11 oyuncuyu kadrosuna katmış, 5 oyuncuyla da yollarını ayırmıştı.

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    Fenerbahçenin planı tuttu!

    Transferi son anda gerçekleşmeyen isim ise Meksikalı Marco Fabian'dı.

    Fenerbahçenin planı tuttu!

    Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu İstanbul'a davet etmiş ve sağlık kontrollerinden geçirmişti.

    Fenerbahçenin planı tuttu!

    Yapılan kontrollerde sorun çıktığını açıklayan Fenerbahçe, anlaşmayı iptal etmişti.

    Fenerbahçenin planı tuttu!

    Bunun üzerine Fabian, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Muhtemelen ekonomik sorunları nedeniyle bunu istediler. Maaşımda indirime gitmemi istediler ama bunu kabul etmedim. Fenerbahçe daha sonra transferi bitiremeyen kulüp olarak görünmek istemediği için sağlık sorunum olduğunu bahane etti" ifadesini kullanmıştı.

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