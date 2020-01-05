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Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda MVP detayı! İşte o genç yıldız
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında Antalya'da yapılacak olan kampın kadrosunu belirledi. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken, Yanal, 6 genç futbolcuyu kafileye aldı. Kadroda olan genç oyunculardan Ömer Faruk Beyaz 2019'un muhteşem çocuğu olmuştu. Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği bir genç yıldız adayı da 2014 yılında MVP seçilmişti. Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal'ın kadroya aldığı isimleri araştırıyor ve merak ediyor. İşte Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinin isim isim analizleri ve MVP detayı...
5 Ocak 2020 Pazar 22:17
Güncelleme: 05.01.2020 22:20
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlık kampını Antalya'da yapacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal kamp kadrosunu belirledi.
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Deneyimli teknik adam kamp kadrosuna 6 tane genç futbolcuyu dahil ederek takıma gençlik aşısı uyguladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar 6 genç ismin mevkilerini şu ana kadarki başarılarını ve nasıl bir futbolcu olduklarını araştırıyor.
Fenerbahçe kafilesine katılan Ömer Faruk Beyaz, 2019'un muhteşem çocuğu seçilirken genç isimler arasında bir de MVP çıktı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna dahil edilen futbolcuların isim isim analizi...
EMİR MİRAL KÖKSAL Sakaryaspor altyapısında yetiştikten sonra dönenim Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından Fenerbahçe transfer edilen 5 oyuncudan biri olan Emir Miray 18 yaşında ve solbek bölgesinde görev yapıyor.