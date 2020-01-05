Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda MVP detayı! İşte o genç yıldız

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında Antalya'da yapılacak olan kampın kadrosunu belirledi. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almazken, Yanal, 6 genç futbolcuyu kafileye aldı. Kadroda olan genç oyunculardan Ömer Faruk Beyaz 2019'un muhteşem çocuğu olmuştu. Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği bir genç yıldız adayı da 2014 yılında MVP seçilmişti. Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal'ın kadroya aldığı isimleri araştırıyor ve merak ediyor. İşte Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinin isim isim analizleri ve MVP detayı...

5 Ocak 2020 Pazar 22:17 Güncelleme: 05.01.2020 22:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





