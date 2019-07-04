Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis

Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis

İç transferde de hareketli günler yaşayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı isimse Eljif Elmas... Yönetim, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkili performansla Inter, Napoli, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi kulüplerin dikkatini çeken Makedon futbolcuyla ilgili konuşulan bonservis dudak uçuklattı. Dev kulübün yetkilileri transferi bitirmek için İstanbul'a geldi...
4 Temmuz 2019 Perşembe 14:06 Güncelleme: 04.07.2019 14:58
Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis

Fenerbahçe yönetimi, Eljif Elmas transferinde hedef büyüttü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis

Sezon başı ve ortasındaki kötü performansı sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan yönetim, ardından Eljif ile bir araya gelmiş ve kötü gidişatın sebepleri masaya yatırılmıştı.

Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis

Bu görüşme sonrası kendi pozisyonunda oynamaya başlayan Makedon futbolcunun performansı müthiş şekilde arttı.

Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis

Daha önce 5-6 milyon Euro'ya satma fikri hakimken bu miktar 15'lere yaklaştı.

Eljif Elmas için İstanbul'a geldiler! Rekor bonservis

Şimdiyse yönetimde Eljif'in 15 milyon Euro'nun da üzerinde bir rakama satılma ihtimalinden bahsediliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN