Gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertlilerde Eljif Elmas ve Jailson'un satışına kesin gözüyle bakılırken, Ersun Yanal orta sahaya Emre Belözoğlu haricinde bir transfer daha istemişti. Fenerbahçe bu doğrultuda Başakşehir cephesinden büyük bir şok yaşadı...
4 Temmuz 2019 Perşembe 13:58
Güncelleme: 04.07.2019 13:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şimdiye dek 4 transferi resmen duyuran Fenerbahçe'de takıma son katılan isim de Yasir Subaşı olacak.
Kanarya'da bonservis bedeliyle transfer yapabilmek için Eljif ve Jailson'un satılması gündemde.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bu nedenle orta sahaya Emre haricinde bir isim daha istediği biliniyordu.
Sarı-Lacivertlilerle uzun süredir adı geçen isimler Fejsa, Gustavo ve Mahmut Tekdemir'di...