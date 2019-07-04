Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Başakşehir...

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertlilerde Eljif Elmas ve Jailson'un satışına kesin gözüyle bakılırken, Ersun Yanal orta sahaya Emre Belözoğlu haricinde bir transfer daha istemişti. Fenerbahçe bu doğrultuda Başakşehir cephesinden büyük bir şok yaşadı...

4 Temmuz 2019 Perşembe 13:58 Güncelleme: 04.07.2019 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





