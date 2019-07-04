Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Başakşehir... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Başakşehir...

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertlilerde Eljif Elmas ve Jailson'un satışına kesin gözüyle bakılırken, Ersun Yanal orta sahaya Emre Belözoğlu haricinde bir transfer daha istemişti. Fenerbahçe bu doğrultuda Başakşehir cephesinden büyük bir şok yaşadı...
4 Temmuz 2019 Perşembe 13:58 Güncelleme: 04.07.2019 13:59
Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Başakşehir...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Başakşehir...

Şimdiye dek 4 transferi resmen duyuran Fenerbahçe'de takıma son katılan isim de Yasir Subaşı olacak.

Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Başakşehir...

Kanarya'da bonservis bedeliyle transfer yapabilmek için Eljif ve Jailson'un satılması gündemde.

Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Başakşehir...

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bu nedenle orta sahaya Emre haricinde bir isim daha istediği biliniyordu.

Emre Belözoğlu'na transfer şoku! Başakşehir...

Sarı-Lacivertlilerle uzun süredir adı geçen isimler Fejsa, Gustavo ve Mahmut Tekdemir'di...

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