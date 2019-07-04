Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e sürpriz teklif! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e sürpriz teklif!

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e sürpriz teklif!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel konusu belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sona eren file bekçisi Topuk Yaylası'nda yapılan kampa götürülmedi. Ersun Yanal'ın bir yıl daha takımda kalmasını istediği Volkan Demirel için Fenerbahçe sürpriz bir teklif sundu. Ancak Volkan bu teklife sıcak bakmıyor...

4 Temmuz 2019 Perşembe 10:46 Güncelleme: 04.07.2019 10:46
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e sürpriz teklif!

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten isimlerden Volkan Demirel konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e sürpriz teklif!

Demirel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona ermiş ve tecrübeli eldiven kampa götürülmemişti.

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e sürpriz teklif!

38 yaşındaki kaleciyle sarı-lacivertliler arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e sürpriz teklif!

2002 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 16 senedir takımın kalesini koruyan Volkan için sarı-lacivertli yönetim son bir anlaşma daha imzalamak istiyor.

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e sürpriz teklif!

Bu sezon, Emre Belözoğlu ile beraber Volkan Demirel'i kadroda düşünen Ersun Yanal da tecrübeli eldivene ihtiyacı olduğunu kaydediyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN