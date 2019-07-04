Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e sürpriz teklif!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel konusu belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sona eren file bekçisi Topuk Yaylası'nda yapılan kampa götürülmedi. Ersun Yanal'ın bir yıl daha takımda kalmasını istediği Volkan Demirel için Fenerbahçe sürpriz bir teklif sundu. Ancak Volkan bu teklife sıcak bakmıyor...