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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e sürpriz teklif!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel konusu belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sona eren file bekçisi Topuk Yaylası'nda yapılan kampa götürülmedi. Ersun Yanal'ın bir yıl daha takımda kalmasını istediği Volkan Demirel için Fenerbahçe sürpriz bir teklif sundu. Ancak Volkan bu teklife sıcak bakmıyor...
4 Temmuz 2019 Perşembe 10:46
Güncelleme: 04.07.2019 10:46
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Fenerbahçe'de sözleşmesi biten isimlerden Volkan Demirel konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Demirel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona ermiş ve tecrübeli eldiven kampa götürülmemişti.
38 yaşındaki kaleciyle sarı-lacivertliler arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
2002 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 16 senedir takımın kalesini koruyan Volkan için sarı-lacivertli yönetim son bir anlaşma daha imzalamak istiyor.
Bu sezon, Emre Belözoğlu ile beraber Volkan Demirel'i kadroda düşünen Ersun Yanal da tecrübeli eldivene ihtiyacı olduğunu kaydediyor.